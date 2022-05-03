Как правильно провести Радоницу

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3 мая 2022, 14:13 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Сегодня православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших, родительский день.



Как правильно помянуть усопших на Радоницу?



Начиная с Великого четверга Страстной недели (21 апреля) и до конца Светлой недели (25 - 30 апреля) умерших в Церкви не поминают: специальных богослужений по усопшим, так называемых панихид, не служат, на кладбище не ходят, так как все в эти дни сосредоточено сначала вокруг страданий Спасителя, а затем вокруг ликования о Его Воскресении. Если кому-то привелось умереть на Пасху (24 апреля), то человека хоронят по особому пасхальному чину. Пасха, Светлое Воскресение Христово - праздник победы над смертью, праздник радостной вести, что Своим Воскресением из мертвых Христос не просто победил смерть, но и даровал жизнь «сущим во гробех» - усопшим. Церковь сначала дает возможность нам всем исполниться пасхальной радостью, утвердиться в ней, а потом выделяет специальный день для того, чтобы мы смогли помянуть своих усопших, причем сам день поминок имеет жизнеутверждающее название - Радоница.



День принято начинать с посещения Божественной литургии. Придя к началу службы в храм, верующие подают записку с именем умершего для его молитвенного поминовения в алтаре во время литургии.



После Божественной литургии в храмах на Радоницу служат вселенскую или родительскую панихиду. Во время панихиды мы испрашиваем усопшему прощение его согрешений и блаженную вечную жизнь. Панихиды - это специальные заупокойные богослужения, совершаемые как до погребения умершего, так и после - в 3-й, 9-й, 40-й дни после смерти, в дни его рождения и годовщины смерти. Важно не просто отстоять панихиду, но и молитвенно участвовать в ней.



На Радоницу наши предки приезжали на кладбище только после молитвы в церкви.



Зачем молиться за усопших?



«Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред Правосудием Божиим, - объяснял один из наиболее почитаемых старцев Русской православной церкви, духовный отец трех русских патриархов архимандрит Кирилл (Павлов). - Но мы знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире».



Загробная участь человека до Страшного суда не предрешена окончательно, и молитва живых, молитва, исполненная горячей и искренней любовью, способна эту участь изменить.



Как еще можно помянуть усопших родных?



Кроме сорокоуста, панихиды, домашних молитв об усопших, еще одним средством их поминовения является милостыня. Под милостыней надо понимать не только подаяние нищим в память об умершем, но и шире - всякое благодеяние, доброе дело.



Святые говорили: добрые дела, творимые в память о наших родных, тоже облегчают их посмертную участь. Если, к примеру, близкий погиб от алкоголизма, помоги больному, мучимому этой пагубной страстью, сделай все, чтобы он не повторил путь твоего родного. Не смог спасти близкого, спаси дальнего, и твой поступок, совершенный в память об умершем, облегчит и его посмертные мучения.



Чему радуются православные на Радоницу?



В названии праздника слышится корень «рад», что на первый взгляд странно: какая там радость, если речь идет об умерших. «Усопших, - поправляет Церковь и уточняет, - У Бога мертвых нет, у Бога все живы».



В день Радоницы чествование Пасхи еще не закончено, и отдельный день, выделяемый Церковью для поминовения усопших, призывает нас всех не погружаться в скорбные переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, возрадоваться их рождению в другую жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим мы у гроба усопших». Поэтому Радоницу часто называют Пасхой мертвых.



Смысл Радоницы в том, что мы не просто вспоминаем умерших, молимся за них, но и делимся с ними радостью Воскресения Христова.



