Вам выбирать, в каком мире жить, - Арбак Хачатрян

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2022, 13:07 Ирина Айвазян

Сегодняшний наш собеседник - автор статей «Великий Туран», «Украина - Армения - Россия - третья мировая?», «Умом Россию не понять…», «На пороге ядерной зимы» и т. д. - Арбак Хачатрян. Независимый правозащитник и эксперт в области геополитики на протяжении многих лет предупреждает о всех значимых вызовах цивилизации задолго до их появления, дает точные прогнозы и предлагает спасательный выход из самых сложных политических кризисов. При таком даре предугадывать ход событий многие стали бы использовать его ради собственной наживы и выгоды, но это не наш случай.

Хочу также отметить, что в Армении, широкие массы населения не знакомы с А. Хачатряном, зато хорошо знают и относятся с благоговением к местным делягам и торгашам. И хотя наш собеседник всегда предпочитает совершать благие дела при этом оставаясь в тени и не гонится за лаврами славы, все равно как-то обидно за армянский народ и его предпочтения. Так что селяви, каждый народ достоин своего правителя. Итак, я встретилась с г-ном Хачатряном, который еще в 2003 году предупреждал о Грузии, Сирии, Украине, Турции. Однако тогда к словам эксперта по геополитике отнеслись с недоверием, улыбкой. Конечно, через какой-то промежуток времени, когда его прогнозы начали сбываться, недоверие испарилось, улыбка сползла и сменилась недоумением, но кому-то, здесь и сейчас, очень невыгодно прислушиваться к рекомендациям эксперта, ведь все завязано на больших деньгах. А большие деньги, как вы знаете, дурно пахнут. Именно эти деньги - первопричина нестабильности и военных конфликтов. «Деньги - это наркотик и главный инструмент в руках гнилых и коррумпированных руководителей», - считает мой собеседник. Самое опасное, отмечает он, что именно благодаря этой системе, которую создали эти твари, посредством денег они подменили человеческие ценности.

Большинство стран на постсоветском пространстве после развала СССР избрали путь служения Мамону, путь грабежа, откатов… Лидирующее место в этом списке занимала Украина. Кстати, о проблемах с Украиной эксперт предостерегал задолго до сегодняшних событий. К сожалению, в Украине произошло то, о чем он неоднократно говорил. Как отметил мой собеседник, сегодня мы наблюдаем абсурдную ситуацию, когда транзит газа и нефти свободно осуществляется через территорию Украины, а мать и ребенок не могут выйти по предоставленному гуманитарному коридору. Подобными ценностями мир не спасется. Это именно основа для уничтожения человечества. Народы, которые не пытаются что-либо изменить и избавиться от коррумпированных лидеров, обязательно несут за это наказание. Сегодня это Украина, Донбасс, до этого Карабах и Армения. «Когда я был советником Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, однажды министр обороны РФ мне сказал: «Твой армянский народ тебя не знает, зато своих дельцов, торгашей и продавцов бензина почитает как Бога». В стране из-за взяточника и коррупционера организовывались митинги, ради системы использовали возможность избавиться от неугодных. В статье «Умом Россию не понять…» я уже рассказывал про Дьявола, который очертя голову, спешит покинуть родные пенаты - ад (в нашем случае Армению). Спешит, ибо отлично осознает - за каждый квадратный метр «отцовского наследства» ушлые армянские коммерсанты выставят ему многомиллиардный неподъемный счет… И ему остается единственный выход из данной безвыходной ситуации - проглотить ключи от врат ада…» Эта купля-продажа и нездоровая погоня за деньгами стали гнилой основой нашего мировоззрения. Для конченого деляги все в этом мире продается - ребенок, мать, жена, Родина.

Мой собеседник с присущим ему чувством юмора отметил, что пора менять сценарий романа «Доктор Фауст», поставить его в новой современной трактовке. Кстати, многим известным режиссерам данная идея понравилась, и возможно вскоре мы станем очевидцами новой сенсационной премьеры.

И хотя Арбак Хачатрян и пытался шутить, но я видела, как он переживает за происходящее в мире. Он искренне удивлялся, как могут какие-то бумажки править людьми, миром? По его словам, самое парадоксальное, что деньги уничтожают человечество, а человек, чтобы спастись, к ним тянется. «Если не произойдет революция в мозгу человека, то он сам себя уничтожит, тут одной ядерной ракетой дело не ограничится. Система такова, что если с территории какой-либо страны вылетит хоть одна ракета, то весь мир развалится как карточный домик». Какую цель в геополитическом плане преследуют мировые подонки, какие задачи решают? Возьмем Украину, версий много, но рассмотрим три: 1 – политические подонки, стравливающие две славянские страны, искренне верят, что спасают Украину; 2 - они намерены разорвать Украину на части, урвать себе кусок и тем самым обеспечить половину Европы зерном и хлебом, а какой-то ломоть великодушно оставить самой Украине; 3 - ослабить Россию, показать всему миру, как слаба Россия и как мощна Америка. И какой бы ни была цель, все три - ведут к ядерной войне, а значит к истреблению людей. Как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. И здесь уже не важно, кто виноват, Запад или Россия с его лидером. Мы берем сухой факт: по одну сторону - Путин, по другую - система санкций. Заметьте, нет одного нормального политика, который мог бы открыто сесть напротив Путина и напрямую обсудить все вопросы. Вместо этого мировые лидеры ведут себя как политические сутенеры: сами не воюют, но оружием и деньгами Украину снабжают. Это игра с огнем никого до добра не доведет. Но какой бы ни была цель, Россия не позволит себя уничтожить. Я настоятельно прошу серьезно отнестись к словам Путина: «Зачем нам такой мир, в котором нет России». И если правила игры не изменятся, то России ничего не останется, как нанести удар по стране, поставляющей оружие. И страна эта будет членом НАТО, последствия будут тяжелыми, но судя по всему, к этому и идет», - отметил эксперт. Отмечу, что после интервью с Арбаком Хачатряном, пока я писала статью, увидела выступление Владимира Путина на встрече с Советом законодателей Федерального собрания. Российский президент, в частности, предупредил "третьи силы" в лице коллективного Запада, что вмешательство в спецоперацию, проводимую российскими войсками, неприемлемо. В случае создания угрозы стратегического характера ответ России будет молниеносным. Особенно российский президент подчеркнул, что решения о нанесении ударов уже приняты - и удары будут нанесены в случае прямой угрозы РФ.

Вот об этом и предостерегал мой собеседник. Он также заметил, что с сегодняшними ценностями у Путина в Европе почти нет коалиции, а Гитлер имел, не правда ли интересный подход. «Хотя весь мир и винит последнего в создании Третьего Рейха, однако Третий Рейх создали финансовые воротилы, вроде Моргана, Шиффа, Баруха... Ведь именно деньги – ценность, поэтому мы и не знаем, как сегодня выкрутимся из этого довольно сложного положения. Куда нас это приведет и как ударит. Это те вещи, о которых мы сейчас говорим, и которые обсуждаем, как и что можно сделать. И больше не возлагайте надежду на сверхдержавы, мировые центры меняются».



Хочу отметить, что через два дня после моей встречи и беседы с Арбаком Хачатряном, разразился скандал между лидерами Израиля и главой МИДа РФ Лавровым из-за слов последнего о том, что у Адольфа Гитлера «была еврейская кровь». По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, «могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь», «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».

Но вернемся к интервью. В ходе беседы, Арбак Хачатрян с долей иронии отметил, что если у мировых финансовых воротил была бы возможность, то ради наживы они пробурили бы насквозь планету, да огненная лава мешает. Он также добавил: «После Второй мировой войны эта губительная система так глубоко запустила свои щупальцы, что даже если главой какого-либо государства сегодня изберется Иисус Христос, то даже он не сможет обойтись без поддержки банковской системы, не получив кредита и деньги на борьбу со злом». Эксперт констатировал, что если бы Путин знал, как бороться против этой финансовой порочной системы, войны можно было бы избежать. Именно поэтому, вместо толстосумов и олигархов с их порочными корпорациями, миру необходимы авторитетные Мозговые Центры с духовным и интеллектуальным потенциалом, которые и создадут новую систему. И не столь важно, в какой валютной зоне мы будем жить, лишь бы это служило не порабощению, а развитию человеческого потенциала. Развитость страны должна оцениваться по наличию интеллектуального духовно-нравственного капитала, а не по количеству материальных ресурсов. Кстати, в разговоре со мной эксперт не переставал повторять, что сейчас уже не важно – третья мировая война или четвертая, в целом, развитие ситуации ведет человечество к уничтожению».

Что касается Североатлантического альянса, то, около двух лет назад, правозащитник писал, что организация себя исчерпала, а в предыдущей статье он уже констатировал, что именно путинская Россия возродила данную структуру. В статье «Умом Россию не понять…» подробно описано возрождение и усиление Турции руками В. Путина. Эксперт считает это большой ошибкой. «Ловко вскочив на ноги подобно матерому коту, Режеп-паша нагулял такой аппетит, что презрев все каноны элементарной благодарности, пытается выхватить из рук своего благодетеля лакомые кусочки, да еще какие… Сегодня Турция публично начала претворение в жизнь своей заветной мечты о «Великом Туране». И если сейчас эта страна выступает с позиции хозяина на Кавказе, то завтра придет очередь Крыма, затем Татарстана. Не зря говорят, что аппетит приходит во время еды. Сколько еще Россия будет мириться с таким поведением Турции? Неужели история нас ни чему не учит? Вспомнить только убийство посла РФ Карлова или сбитый российский самолет и т. д. Сегодня мы являемся свидетелями безнаказанного и циничного поведения Турции. Турция, иными словами – Эрдоган, сегодня даже не пытается скрыть свое активное участие в последней карабахской войне. Дошло то того, что недавно турецкий депутат предложил парламенту Турции назвать контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в честь организатора Геноцида армян Талаата-паши». Полагаю, комментарии здесь излишни. В статье «Пора признать Эрдогана международным преступником» Арбак Хачатрян отмечает следующее: «Набивший руку на защите прав человека Запад, по известным лишь ему одному причинам, упорно хранит молчание о вторгшихся на территорию региона и действующих под эгидой Турции и Азербайджана наемниках и членах террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ред.). По меньшей мере странно, что европейцы проявляют большую сердобольность по отношению к одному человеку, в данном случае к Навальному, чем к осуществляемой средь бела дня бойне 18-летних армянских и азербайджанских парней. Именно это должно, по меньшей мере, озадачить и озаботить объявившую наемникам и террористам войну мировую общественность». Все это говорит о провальной внешней политике России. Если дело дошло до войны – это означает провал в дипломатии. Военный конфликт с Грузией в 2008 г., Нагорный Карабах 2016 и 2020 гг., война с Украиной 2022г. Что уж говорить об отношениях с Западом, если на своем постсоветском пространстве такой провал».

По мнению эксперта, в настоящем противостоянии стран возможно Франция сможет стать страной-посредником, при условии выхода из единой структуры военного командования НАТО. Великому Де Голлю удалось с помощью многочисленных реформ превратить проигравшую в войне Францию в страну-победителя. Сегодня у Макрона есть шанс превратить Францию во влиятельную страну-посредника, поскольку на сегодняшний день возможно только Франция во главе с Макроном способна вести переговоры с Россией, Америкой, Китаем и остановить третью мировую войну».

Арбак Хачатрян вспомнил и великого американского актера, 40 президента Рейгана, который, придя к власти, развалил мировой порядок, разрушив СССР, после чего мир погрузился в хаос. Мой собеседник боится, что второго актера, украинского, принудят к уничтожению человечества. «Было бы намного правильнее и безопаснее, чтобы актеры, шуты и спортсмены занимались своим профессиональным делом и не лезли в политику. Человечество от этого только выиграет. Конечно, каждая страна имеет свой путь спасения. Это зависит от ментальности, географического положения, от стран-соседей, и даже от климатических условий. Однако, объединив интеллектуальный потенциал по всему миру, еще не поздно найти спасательный выход. Сегодня мы совместно должны обсуждать и анализировать все острые вопросы. Поэтому я выступаю за скорейшее создание Аналитических Центров, которые будут прогнозировать и находить выход из самых патовых ситуаций». В публикации «Дойдёт или нет?» Арбак Хачатрян писал, что приходит время, когда надо принимать трудное решение. «Представьте – вы строите дом, уже крышу заканчиваете, и вдруг вам сообщают, что точно на ваш дом летит метеорит. Вы продолжите строить дом или перевезёте семью подальше, в некомфортабельную, но безопасную палатку? Такая же ситуация и сейчас. И вам выбирать, в каком мире жить».



P.S. После разразившегося международного скандала между лидерами Израиля и главой МИДа РФ Лавровым, а также на фоне протестных акций оппозиции в Армении, я вновь обратилась за комментарием к Арбаку Хачатряну.

«Лжеценности, которым мы сегодня присягаем, губительны для всего человечества. Мировые центры меняются, что приводит к возникновению новых горячих точек. И пока народы не избавятся от культа денег, нас ждут новые пандемии, бедствия и войны. Армянский народ также должен это осознать, в противном случае, следом за Украиной, Армения превратится в горячую точку на планете». Со своей стороны я призываю серьезно отнестись к данным словам политического оракула.