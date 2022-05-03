Всё для фронта, всё для Победы: мать погибшего защитника ДНР обращается ко всем неравнодушным с просьбой помочь нашим ребятам

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3 мая 2022, 12:09 Оксана Шкода, Журналист

Фото: Владимир Калмыков

11 апреля под Новобахмутовкой (горловское направление) погиб 21-летний защитник ДНР Владимир Калмыков (позывной «Калмык»), воюющий с 18-ти лет. В ходе многочасового ожесточенного боя с 24-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ за одну из господствующих высот пятеро ребят, среди которых был и «Калмык», прикрывали отход основных сил. Бойцы справились с поставленной задачей, но, получив приказ отходить к своим, попали под шквальный артогонь противника. Все они пали смертью храбрых около двух часов ночи…

Фото: Владимир Калмыков

До сих пор их тела невозможно забрать с поля боя: все попытки сослуживцев пока что оказались безуспешными. Укрокаратели тщательно заминировали подходы к этому месту, к тому же, они ведут постоянный обстрел.



Мать Владимира, Вера Калмыкова, проживает в Горловке. Она – ополченка первой волны, потерявшая в боях за Дебальцево ногу. Вера, а также 15-летняя сестра героя ДНР Дарья и два его брата – 14-летний Дима и 4-летний Ваня – теперь живут надеждой, что, все-таки, им удастся похоронить Володю по-человечески.

Фото: семья Калмыковых



«Тело сына пока забрать не могу… Там укропы уже успели всё заминировать и по ряду причин подойти к нему невозможно. Нужно готовиться к тому, что придется опознавать через ДНК. И это – если вообще удастся забрать… С 11-го апреля лежит там мой Герой… А сейчас жара, три дня – и уже неузнаваемые… Я готова на всё, и на ДНК в том числе. Главное – успеть его оттуда забрать, ведь время идёт, и тело может просто не сохраниться, после чего мой сын будет считаться просто пропавшим без вести. Я не смогу спокойно жить с этим… Мне нужно похоронить сына!» – говорит Вера.

Фото: Владимир с мамой



Несмотря на столь страшные обстоятельства, она находит в себе силы не только жить дальше, но и оказывать немалую поддержку фронту. Вера Калмыкова – известный в Горловке волонтер. Восстановившись после тяжелого ранения, она передвигается на протезе и занимается сбором гумпомощи нашим бойцам. Ездит к ним на боевые позиции или же они сами приезжают к ней домой. Благодаря ей, у многих наших защитников на горловском направлении – а там все эти годы война не стихает ни на миг – появились необходимые армейские нужности, приобретенные за счет неравнодушных людей. В том числе, конечно же, россиян.

«АН» публикует номер карты Сбера Веры Калмыковой 4276 5217 8449 4324 (Вера Ивановна К.). Мы гарантируем, что каждый перечисленный рубль найдет своего адресата, воюющего в окопах. С фото и видео отчетами Веры Калмыковой можно ознакомиться на ее странице ВКонтакте. Можете перечислять ей посильные для вас денежные средства с пометкой «Аргументы для бойцов». Поверьте, защитники ДНР, 8 лет сражающиеся с украинскими фашистами, много в чем нуждаются…