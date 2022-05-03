В Крыму продавали опасную для употребления колбасу​

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3 мая 2022, 11:27 Источник: Аргументы недели-Крым

В конечную продукцию остатки препаратов перекочевали из туш животных, при жизни обильно напичканных антибиотиками.

Речь идет, как пишет «Октагон.Крым», о Джанкойском районе, суд которого вчинил предприятию иск в 800 000 рублей за допущенные нарушения. В ходе судебного разбирательства было установлено – наличиствующие в колбасе антибиотики могут вызвать у человека притупление реакции на них и в случае необходимости лекарства не окажут ожидаемого эффекта при лечении.

Рассматривался ли в судебном заседании вопрос о том, как в организм животных попало такое количество медпрепаратов не сообщается.