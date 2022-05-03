В семье Анне Вески случилась беда

В семье Анне Вески случилось горе – скончался супруг эстонской певицы.
Кажется, это было в канун Рождества: я позвонила Анне, а трубку поднял Бенно Бельчиков, супруг певицы. Мы немного поговорили, поздравили друг друга с Рождеством, а тут и подошла Анне – началось интервью. Кстати, о семье, любви, мужчине и женщине…
- Анне, скажите честно, а у вас с Бенно бывают ссоры?
- Еще какие! Я не такая спокойная, как многим кажется, да и Бенно любит иногда пошуметь… Я иронизирую, конечно… Но случаются ссоры! Могу и вазу разбить! И муж в долгу не останется – разобьет другую с удовольствием! А потом смотрим на все это «безобразие» и смеемся.
- Анне, вы вместе почти 40 лет. Для творческой семьи – приличный «срок»… Как сохранить уважение, тепло, любовь друг к другу?
- Труд, труд, работа, работа! Семью надо оберегать, где-то уступать, промолчать, но семья – каждодневный труд. И он нам не в тягость, когда есть любовь!
Супруг Анне Вески Бенно скончался. Ушла любовь, опора, единственный Анне.
«Мой муж Бенно Бельчиков умер сегодня утром после продолжительной болезни. В июне Бенно исполнилось бы 75 лет. Мы разделили общий путь в браке по любви, который длился более 40 лет. Без него не было бы меня. Всегда буду благодарна Бенно за то, что он был в моей жизни. Мы были счастливыми людьми и прожили красивую жизнь. Бенно был и моим супругом, и директором, и любовью», - сказала Анне.
Балтийское бюро «Аргументы Недели», сотрудники редакции и я лично приносим соболезнования удивительной женщине и актрисе Анне Веске.
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