Собирается ли латвийский певец Интарс Бусулис в Россию

С начала спецоперации некоторые латвийские артисты высказали свое мнение о ситуации на Украине… Латвийский певец Интарс Бусулис заявил, что он поддерживает Украину. Более того, певец покаялся, что выступал в России. Публично.
Прошло более двух месяцев и у певца спросили – «А ты собираешься выступать в России?»
«Надежды не лелею. Я думаю, что в ближайшее время ни одному западному исполнителю в России «ничего не светит», пока там нынешний режим. Я точно знаю, что сам не буду выступать в России. А вот петь на русском языке – буду! Да, у меня будут песни на русском языке. Мне кажется, на русском языке больше возможностей выразиться образнее», - заявил певец.
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