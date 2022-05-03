Латвия: ВНЖ за недвижимость россиянам давать не будут

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3 мая 2022, 10:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Сейм Латвии принял новый закон: ВНЖ (вид на жительство) граждане России и Белоруссии, за недвижимость получить не смогут.



Сейм Латвии в срочном порядке принял поправку к Закону об иммиграции, которая запрещает до 1 июля 2023 года выдавать временный вид на жительство гражданам России и Белоруссии. Но! Есть гуманитарные исключения – воссоединение с семьей, уход за больным родственником, политические беженцы…



А вот если гражданин России пожелает купить недвижимость в Латвии за 250 тысяч евро, то ему будет отказано в ВНЖ.



Просить ВНЖ сроком на два года (с правом продления) можно будет только за инвестиции в бизнес, но… тут уж будет решающую роль играть, конечно, сумма…



Вроде и санкции в отношении России поддерживает Латвия, но есть много «но»…