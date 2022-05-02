Российский доброволец, воюющий в ДНР: Со стороны противника – заблудшие братья, этнические мутанты, их даже людьми назвать нельзя

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2022, 21:11 Оксана Шкода, Журналист

3-го мая отмечает свой полувековой юбилей российский доброволец Владислав с позывным «Казак». На донбасских фронтах он воюет с 2014-го года: узнав о трагедии в одесском Доме профсоюзов, он тот час же прибыл на тогдашнюю передовую – в Славянск. С тех пор Казак участвовал в боях во многих горячих точках ДНР.



Мобилизация, объявленная в ЛДНР в феврале текущего года, застала его дома, на юге России – некоторое время по состоянию здоровья, а у Казака четыре контузии, он находился там. Буквально на следующий день в статусе добровольца он прибыл на призывной пункт, и теперь воюет на донецком направлении в составе 1-й Гвардейской мотострелковой Славянской бригады.



«… Идет плановое сокращение русского народа: сначала вырастили украинцев и загадили им мозги, а потом стравили нас лбами, чтобы мы мочили друг друга. ВСУшники – заблудшие братья, этнические мутанты, забывшие, кто они и откуда, их даже людьми назвать нельзя!» – так выглядит донбасская война глазами русского солдата.



Также Казак рассказал «АН» о том, что в расположении противника, находящемся неподалеку от позиций бойцов ДНР, постоянно слышны перестрелки между своими, и что украинских вояк пичкают наркотой: они, по его словам, «обдолбанные», и у них нет чувства страха.





«Кто хотел из украинцев, уже сдался. Правда на нашей стороне, и как бы вы не пыжились – победа будет за нами, господь с нами! Вы столько бед нам принесли… Вас бы, тварей, привести в детскую травматологию и показать, что вы сделали с нашими детьми!» – негодует боец ДНР.