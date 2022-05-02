Врач-гастроэнтеролог Светлана Осипова: весной родниковую воду без термической обработки нельзя

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2 мая 2022, 20:59

фото: pixabay.com

Весной родниковую воду без термической обработки нельзя, так как в ней могут содержаться паразиты, микробы. Врач-гастроэнтеролог Светлана Осипова предупредила, что сырая вода из водоёмов является источником вирусных возбудителей.

По словам доктора Осиповой, непроверенные источники воды могут быть коварны попаданием той флоры, тех микробов, которые могут проявить себя позже. Весной идёт талая вода, смывается почва, а вместе с ней смываются остатки экскрементов животных.

Светлана Осипова напомнила про гельминтные инвазии, глистные инвазии. Врач-гастроэнтеролог призвала обязательно кипятить для потребления родниковую воду, передает радиостанция «Говорит Москва».