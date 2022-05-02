Южноуральские спасатели устроили рейд по садовым товариществам

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2 мая 2022, 18:30 Анна Семенова

В большинстве своем садоводы правила пожарной безопасности соблюдают. Фото: МЧС Челябинской области.

В Златоусте проверили, как соблюдается противопожарный режим.

Хотя противопожарный режим объявляется каждый год, далеко не все его соблюдают. Проблемы часто доставляют туристы, а еще – дачники. Последние, дорвавшись до своих участков в майские выходные, спешат сжечь весь старый мусор, траву и листья. Между тем, в Златоусте, который, в общем-то, отличается довольно высокой влажностью воздуха, уже произошло с начала года несколько крупных пожаров.

Поэтому специалисты златоустовского пожарно-спасательного гарнизона и представители «Гражданской защиты ЗГО» отправились в рейд по участкам СНТ «Юбилейный».

Местные садоводы рассказали, что правила соблюдают. Сжигают мусор в печке, на улице, или в специальных бочках, вдали от строений.

Проверяющие сознательных граждан похвалили. И напомнили, куда обращаться в случае ЧП. А недочеты в виде дров под электроопорой и мусора близ центральных ворот дачники пообещали в ближайшее время исправить на субботниках.

Напоминаем, что за нарушение правил противопожарного режима можно получить штраф:

- на граждан от 2 до 4 тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. рублей.