Леонид Слуцкий: преступление украинских националистов 2 мая в Одессе осталось безнаказанным, но оно не имеет срока давности

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2 мая 2022, 18:08 Источник: Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий, фото: State Duma Russia/globallookpress.com

Депутат Госдумы, исполняющий обязанности председателя ЛДПР Леонид Слуцкий в понедельник заявил, что жесточайшее преступление украинских националистов 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе осталось безнаказанным, но каждый виновный радикал будет призван к ответу.

Слуцкий назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе повторением Хатыни. Парламентарий написал в своей Telegram-канале: "Восемь лет сегодня трагедии в Одессе, восемь лет повторения зверств Хатыни в XXI веке".

По словам Слуцкого, "чудовищное преступление украинских националистов и радикалов, поразившего своей жестокостью, так и осталось безнаказанным, но оно не имеет срока давности".

Он подчеркнул, что это забыть невозможно. "...мы призовём к ответу за каждого заживо сожжённого в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года", - заявил Леонид Слуцкий.