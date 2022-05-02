Опрос: жители США поддержали военную помощь Украине и усиление рестрикций против России

Больше половины американцев поддерживают решение властей о помощи Украине, а также ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос, проведённый Washington Post и телеканалом ABC. Сам опрос проводился с 24 по 28 апреля, количество участников составило больше тысячи.

Согласно опубликованным данным, больше половины опрашиваемых поддержали как предоставление гуманитарной помощи, так и военной поддержки Киеву. Также около 67% респондентов считают, что существующие рестрикции против РФ следует усилить. 21% опрошенных поддерживают непосредственное вмешательство США в конфликт на Украине.

Также в опроснике выделялось три категории, по которым граждане Америки смогли определить степени заинтересованности США в помощи Украине. Так, за вариант «слишком мало» проголосовало 37%, за «достаточно» — 36%, а за «слишком много» всего 14% респондентов.