В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник из Екатеринбурга Андрей Бабуев

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2 мая 2022, 16:10 Источник: URA.RU

Андрей Бабуев, фото: Вологда. Регион, vk.com

В ходе военной спецоперации на Украине погиб старший сержант контрактной службы из Екатеринбурга.

36-летний Андрей Евгеньевич Бабуев погиб 22 апреля, участвуя в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на главу Устюженского муниципального района Игоря Петрова.

Бабуев Андрей служил по контракту в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку в городе Екатеринбург. Петров рассказал, что Андрей Бабуев окончил устюженскую гимназию. Срочную службу проходил в 136-м отдельном гвардейском батальоне Таманской дивизии. В 2014 году подписал контракт. Участвовал в миротворческих операциях в Сирии и Нагорном Карабахе.

У погибшего контрактника остались жена и шестилетний сын. 2 мая в Екатеринбурге простились с Андреем Бабуевым, - сообщает URA.RU.

Согласно указу Президента РФ Андрей Бабуев награждён орденом Мужества посмертно.