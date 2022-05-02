Штамм «Омикрон» принесёт новые инфаркты и инсульты

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2 мая 2022, 15:31 Источник: iz.ru

Фото: REUTERS

Штамм коронавируса «Омикрон» повышает риск сердечно-сосудистых осложнений в два раза. Об этом рассказала профессор Мария Глезер, главный внештатный кардиолог минздрава Московской области, завкафедрой кардиологии МОНИКИ.



Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России по-прежнему занимает первое место. В развитых странах, по статистике, она наступает у пациентов в 79-80 лет. В России умирают чаще мужчины в возрасте 60 лет.



По словам Марии Глезер, такая ситуация связана с объективными и субъективными причинами.



«Объективные причины — это большое количество факторов риска: курение, ожирение, гипертония. Да и лечатся наши люди плохо и неохотно. В частности, при гипертонии люди не очень понимают, что они должны делать, что нужно каждый день принимать лекарства, контролировать артериальное давление, правильно питаться.



Субъективные причины — это подходы к статистической регистрации: какие-то страны считают только ишемическую болезнь сердца и не ишемические причины, а инсульты считают отдельно, мы же считаем всё вместе», - рассказала профессор.



По ее словам, с появлением COVID-19 смертность от болезней кровообращения стала увеличиваться.



«Факторы, которые увеличивают тромбообразование, активируются, а факторы, которые в нормальных условиях должны способствовать снижению тромбообразования, снижаются. Это приводит к сердечно-сосудистым катастрофам, таким как инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы периферических сосудов.



Кроме того, не нужно забывать, что могут возникать и воспалительные заболевания, например, миокардиты», - сообщила кардиолог.



Она подчеркнула, что «в постковидный период люди, которые уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и те, кто не страдал, подвержены большему риску».



«Недавно были опубликованы данные о том, что у лиц, уже перенесших COVID-19, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их обострения может увеличиться в два и более раза. Поэтому после этой инфекции нужна углубленная диспансеризация. И люди должны понимать, что надо прийти, показаться, провериться, наблюдаться, потому что от собственного отношения к здоровью, личной ответственности тоже зависит очень многое», - отметила Мария Глезер. Она добавила, что новые волны пандемии принесут новые инфаркты и инсульты.



Кардиолог посоветовала правильное питание: в рационе обязательно должны быть свежие овощи и фрукты. Это снизит риск развития осложнений.



«Например, пять порций свежих овощей и фруктов в день до 500 г снижает риск инсульта у мужчин. А у женщин — нет. Женщинам нужно больше 500 г в сутки», - отметила профессор.



Она рассказала также о программе льготного обеспечения лекарствами:



«Эта программа рассчитана на пять категорий пациентов. Лица, перенесшие инфаркты, инсульты, стентирование, аортокоронарное шунтирование и абляцию проводящих путей сердца при нарушении их ритма. Набор из 23 препаратов, которые предоставляются пациентам по этой программе, вполне достаточен. Сейчас программу расширили до двух лет».



Воспользоваться этой программой смогут все, кто получал препараты с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года.



