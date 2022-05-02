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В TikTok опровергли возвращение возможности публиковать контент в РФ

, 15:32

В TikTok опровергли возвращение возможности публиковать контент в РФ
vandercam/globallookpress.com

Социальная сеть TikTok сообщила, что новость о частичном доступе к выкладыванию контента у российских пользователей — фейк. 

Ранее в интернете появилась информация, что платформа TikTok открыла доступ к публикованию видео российским брендам. Подтверждением информации послужило выложенное видео от аккаунта Vivienne Sabo и других отечественных брендов. 

Однако в администрации социальной сети сообщили, что «в сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена». Об этом Gazeta.ru рассказали в пресс-службе компании. 

Как российские аккаунты смогли выложить видео в администрации не прокомментировали. 

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