Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов: «Сожалею, что российские журналисты не примут участие в мероприятиях ЮНЕСКО»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2022, 13:40

Фото: AP Photo / Christophe Ena

Михаил Федотов считает, что Россия должна была принять участие в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, так как тема влияния IT-компаний на СМИ сейчас является актуальной.



«Я могу выразить сожаление по поводу того, что российские журналисты не примут участие в мероприятиях ЮНЕСКО. Могу сказать, что тема влияния крупнейших социальных сетей на работу СМИ действительно является большой проблемой, и проблема эта международного характера, и ее надо было бы обсуждать».

«Насчет отказа ЮНЕСКО я ничего не могу сказать, это нужно спрашивать у организации».



Ранее, как передает ТАСС, секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума "под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий".