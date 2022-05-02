Аргументы Недели Общество 13+

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов: «Сожалею, что российские журналисты не примут участие в мероприятиях ЮНЕСКО»

, 13:40

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов: «Сожалею, что российские журналисты не примут участие в мероприятиях ЮНЕСКО»
Фото: AP Photo / Christophe Ena

Михаил Федотов считает, что Россия должна была принять участие в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченном ко Всемирному дню свободы печати, так как тема влияния IT-компаний на СМИ сейчас является актуальной.

«Я могу выразить сожаление по поводу того, что российские журналисты не примут участие в мероприятиях ЮНЕСКО. Могу сказать, что тема влияния крупнейших социальных сетей на работу СМИ действительно является большой проблемой, и проблема эта международного характера, и ее надо было бы обсуждать».

«Насчет отказа ЮНЕСКО я ничего не могу сказать, это нужно спрашивать у организации».

Ранее, как передает ТАСС, секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума "под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных IТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий".

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В Греции начинают строительство плавучего терминала СПГ для поэтапного отказа ЕС от российского газа

В Александруполисе на северо-востоке Греции начинается строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), что позволит повысить надежность поставок природного газа по новым маршрутам в Грецию, Болгарию и другие страны региона, улучшить газоснабжение во всем регионе Юго-Восточной Европы при поэтапном отказе от российского газа в ЕС.