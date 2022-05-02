Iltalehti: президент Финляндии Ниинисте объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

Президент Финляндии Саули Ниинисте объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Утром 12 мая президент Финляндии объявит о решении подать заявку на вступление в альянс. Затем выступят парламентские партии. Пример-министр Санна Марин уже одобрила решение о вступлении страны в НАТО.

Альянс ожидает от Финляндии и Швеции самостоятельного решения о возможности вступлении.