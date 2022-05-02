Аргументы Недели Общество 13+

Iltalehti: президент Финляндии Ниинисте объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая

, 13:28 Источник: РИА Новости

Iltalehti: президент Финляндии Ниинисте объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая
Президент Финляндии Саули Ниинисте, Markku Ulander via www.imago-ima / globallookpress.com
Президент Финляндии Саули Ниинисте объявит, что поддерживает вступление страны в НАТО, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Iltalehti.
Утром 12 мая президент Финляндии объявит о решении подать заявку на вступление в альянс. Затем выступят парламентские партии. Пример-министр Санна Марин уже одобрила решение о вступлении страны в НАТО. 
Альянс ожидает от Финляндии и Швеции самостоятельного решения о возможности вступлении. 

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В Греции начинают строительство плавучего терминала СПГ для поэтапного отказа ЕС от российского газа

В Александруполисе на северо-востоке Греции начинается строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), что позволит повысить надежность поставок природного газа по новым маршрутам в Грецию, Болгарию и другие страны региона, улучшить газоснабжение во всем регионе Юго-Восточной Европы при поэтапном отказе от российского газа в ЕС.