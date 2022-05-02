Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 6 207 случаев заражения COVID-19

, 12:40

В России за сутки выявили 6 207 случаев заражения COVID-19
ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 207 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе сообщили в понедельник, 2 мая, что за прошедшие 24 часа в России были госпитализированы 1 152 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки на территории Российской Федерации скончались 136 пациентов с COVID-19. За вышеуказанный период в стране выздоровели 7 502 человека, что на 14,1% меньше по сравнению с показателями 1 мая.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В Греции начинают строительство плавучего терминала СПГ для поэтапного отказа ЕС от российского газа

В Александруполисе на северо-востоке Греции начинается строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), что позволит повысить надежность поставок природного газа по новым маршрутам в Грецию, Болгарию и другие страны региона, улучшить газоснабжение во всем регионе Юго-Восточной Европы при поэтапном отказе от российского газа в ЕС.