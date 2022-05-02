В России за сутки выявили 6 207 случаев заражения COVID-19

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2 мая 2022, 12:40

ПЦР тест, Frank Hoermann / SVEN SIMON

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 207 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе сообщили в понедельник, 2 мая, что за прошедшие 24 часа в России были госпитализированы 1 152 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки на территории Российской Федерации скончались 136 пациентов с COVID-19. За вышеуказанный период в стране выздоровели 7 502 человека, что на 14,1% меньше по сравнению с показателями 1 мая.