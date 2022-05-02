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Военный обозреватель Литовкин: специальная военная операция на Украине была начата вовремя

, 12:37

Военный обозреватель Литовкин: специальная военная операция на Украине была начата вовремя
MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинские националисты чувствуют превосходство над всеми людьми и истребляют мирных жителей, не согласных с их идеологией. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с ФАН

Литовкин считает, что ни о какой справедливой войне Украины против России не может идти речь. По его мнению, укронационалисты сами истребляют свое мирное население, которое не согласно с политикой киевского режима. 

Ранее ВСУ нанесли удары по Херсонской области, тем самым показав, что не считают их больше «своими». В настоящее время Херсонская область подконтрольна российской стороне.

Также военный обозреватель добавил, что этот факт является очередным подтверждением своевременного начала российской  специальной военной операции.

 

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