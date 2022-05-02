Как Соловьёв заступился за букву Z, а Матвиенко пригрозила протестом. Резонансные новости недели

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2 мая 2022, 11:01 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Инфляция отправилась в космос без помощи Дмитрия Рогозина.



В Центральном банке РФ (ЦБ) заявили, что годовая инфляция в России в 2022 году составит 18-23%. В следующем году она, по плану регулятора, должна снизиться до 5-7%.



«Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих», - подчеркнули в ЦБ. О том, что явилось основанием для таких надежд на лучшее, там не сообщили.



Получается, что времени на раскачку у нас по-прежнему нет. А долгожданные «рывки» и «прорывы» в экономике России все же происходят. Но пока – только в обратном направлении. Понятно, что в «спецоперационные» времена мечтать о чем-то ином глупо, но вера наших госдеятелей в чудеса продолжает оставаться единственной основой для оптимизма простых россиян.



Напомним, что еще совсем недавно, в сентябре 2021 года, министр экономического развития России Максим Решетников прогнозировал на 2022 и 2023 годы возвращение инфляции на уровень 4%. Причем говорил он это, когда показатель уже перевалил за отметку 7%.





Валентина Матвиенко готова устроить акцию протеста.



Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на прошлой неделе вдохнула настоящую надежду в будущее российского предпринимательства.



«Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», - заявила она на заседании Совета законодателей.



Интересно, что со стороны правоохранительных органов по факту данного заявления никаких предупреждений не прозвучало. Хотя речь идет явно о несанкционированном мероприятии. Известен случай, когда россиян задерживали на Красной площади даже с невидимыми плакатами. И если в руках Валентины Ивановны будет даже пустой лист бумаги, такой прецедент в РФ тоже давно уже пройден.



«Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают», — добавила она.



Действительно, просто не трогайте их… Пусть сами, как хотят, так и крутятся.





Виталий Милонов взялся за старое.



Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов стал ведущим шоу «Я не гей». По замыслу создателей программы восемь мужчин будут жить вместе в загородном доме и пытаться выяснить, кто из них гомосексуалист.



Премьера шоу уже состоялась на одном из известных YouTube-каналов. Сообщается, что во время поиска гея участникам предстоит пройти непростые испытания, включая дефиле в купальниках.





Владимира Соловьева с нетерпением ждут в Екатеринбурге.



Известный тележурналист Владимир Соловьев в очередной раз продемонстрировал чудеса профессиональной этики. Он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Понятно, что такое отношение медиаперсоны к жителям города-миллионника не осталось без внимания россиян и вызвало широкий общественный резонанс.



Соловьева возмутило, что в Екатеринбурге студенты потребовали снять со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета букву Z. В своей программе «Полный контакт» с участием полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева он сообщил следующее: «у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, скрывающихся теперь за границей».



В ответ на это высказывание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил Владимира Соловьева «следить за своим языком». Он также заявил, что жители Екатеринбурга будут ждать приезда Владимира Соловьева в столицу Урала, «чтобы ответить на обвинения».



Это обращение главы региона вызвало у тележурналиста настоящее негодование.



«Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» - сказал Соловьев.



Напомним, что несколько лет назад Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга, протестующих против строительства храма РПЦ на месте сквера, «наследниками бесов».



