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Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки

, 11:03 Источник: РИА Новости

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки
Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Из Мариуполя в Донецкую народную республику эвакуировали 159 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

В сообщении говорится, что из Мариуполя в ДНР, населенный пункт Безыменное, эвакуировано почти 160 человек, с 8 утра 1 мая по 8 утра 2 мая. 

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили об эвакуации за сутки 277 мирных граждан из Мариуполя в село Безыменное. Всего с 5 марта в этот населённый пункт было эвакуировано порядка 26 372 человека.

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