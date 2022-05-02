Из Мариуполя в ДНР эвакуировали 159 человек за сутки

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2 мая 2022, 11:03 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Из Мариуполя в Донецкую народную республику эвакуировали 159 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

В сообщении говорится, что из Мариуполя в ДНР, населенный пункт Безыменное, эвакуировано почти 160 человек, с 8 утра 1 мая по 8 утра 2 мая.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили об эвакуации за сутки 277 мирных граждан из Мариуполя в село Безыменное. Всего с 5 марта в этот населённый пункт было эвакуировано порядка 26 372 человека.