Глава ФЗНЦ Шугалей предложил установить братские отношения между Петербургом и Луганском

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1 мая 2022, 22:43

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выступил с предложением сделать Санкт-Петербург и Луганск городами-побратимами. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Руководитель ФЗНЦ обратился с официальным письмом к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и председателю Законодательного Собрания Северной столицы Александру Бельскому с инициативой признать Луганск городом-побратимом Петербурга. Аналогичное письмо направлено главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику.

По замыслу Шугалея этот шаг послужит укреплению культурных и экономических связей между городами, а также поспособствует решению вопросов гуманитарного характера. Свою инициативу глава ФЗНЦ обосновал тем, что многие петербуржцы на протяжении последних восьми лет отправились с оружием в руках защищать свободу ЛНР, тогда как на уровне официальных властей Петербурга помощь братским народам Донецкой и Луганской Республик осуществляется в недостаточном объеме.

Санкт-Петербург до недавнего времени поддерживал братские отношения с 96 городами планеты. Но после начала российской спецоперации на Украине руководство польских Варшавы и Гданьска приняли решение отказаться от этого почетного статуса, и их место может занять Луганск.