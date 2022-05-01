Эксперты просят привлечь Росгвардию к охране детсадов от маньяков и преступников

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1 мая 2022, 20:07 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

В конце прошлого месяца, 26 апреля, произошла чудовищная трагедия, которую обсуждают до сих пор. Всё случилось в посёлке Вешкайм, в Ульяновской области.

Ранним утром 26-летний житель посёлка зашёл в детский сад «Рябинка» прямо во время тихого часа. Он ранил одну сотрудницу, а затем убил няню и двоих детей. После этого психопат покончил жизнь самоубийством. Как потом выяснилось, перед совершением преступления, парень застрелил ещё и владельца оружия. Позже стало известно, что у молодого человека имелись серьёзные проблемы с психикой. Но страшным было другое. Как выяснилось, в детском саду, где произошло убийство, не было никакой охраны. Это фактически означало полную беззащитность перед любым нападением.

Тревожная кнопка никак не спасла. Когда силовики приехали на место, было уже поздно. После трагедии местные власти решили провести комплексную проверку всех образовательных учреждений на соблюдение требований безопасности. Но как оказалось, проблема здесь более серьёзная, чем казалось на первый взгляд. Среди экспертов уже начались разговоры об усиленной охране детсадов и школ. Но кто будет этим заниматься? Зазвучали призывы о том, чтобы привлечь к этому делу Росгвардию и её сотрудников. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова полностью поддержала подобную идею. «Это уже не первая подобная трагедия, - заявила она. - Необходимо усилить меры безопасности». По мнению Москальковой, нынешние меры явно недостаточны.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина полностью солидарна с мнением экспертов насчёт привлечения Росгвардии к охране. Ещё в 2018 году во время трагедии в Керчи, она выступала за подобные меры. «Меня пытались разубедить и говорить, что на это нет средств», - признавалась Останина. Тогда её предложение так и не получило широкой поддержки. Впрочем, сейчас времена изменились кардинально. Психически больных людей стало намного больше, особенно среди молодёжи. И данную инициативу полностью поддерживают в партии ЛДПР. Потому эксперты надеются на достойное решение государства в будущем; решение, которое действительно обезопасит детей от нападения психопатов. В противном случае, это может привести к повторениям прошедших трагедий.