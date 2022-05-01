2 мая – день преставления святой Матроны Московской

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 мая 2022, 16:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Святая Матрона Московская отошла к Господу 2 мая 1952 года. Свой уход она предсказала за три дня. Сразу после ее кончины к могилке на Даниловском кладбище стали приходить люди. И поток их был столь велик, а помощь святой огромная, что Православная Церковь решила создать комиссию по обследованию захоронений нетленных мощей Матроны…



Вечером 8 марта 1998 года в Неделю Торжества Православия по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго на Даниловском кладбище в Москве были обретены честные останки блаженной старицы Матроны.



Археологи сантиметр за сантиметром очищали почву с могилы блаженной старицы, чтобы извлечь гроб с телом святой. Среди присутствующих царило волнение. Чем ближе подходил миг изъятия мощей - напряжение нарастало. Все ждали чуда. И оно произошло. Когда извлекли из гроба мощи святой, то вместо неприятного запаха, все присутствующие уловили свежее благоухание. А как иначе? Это же мощи святой! Они должны благоухать. Но удивляло и то, что после освидетельствования останков старицы была обнаружена выпуклость в форме креста на груди. Не было никаких сомнений, что мощи принадлежат праведному человеку.





А первого мая, накануне 46-летия преставления блаженной старицы, гроб с останками святой Матроны Московской был перенесен в Покровский ставропигиальный женский монастырь, где с радостью встречен сестрами во главе с игуменьей обители Феофанией, и над всей Абельмановской заставой, возле которой расположен монастырь, плыл праздничный звон…



А в 1999 году Матрона Московская была причислена Русской Православной Церковью к лику местночтимых святых Московской епархии. А в 2004 году Архирейский собор причислил святую праведную к общецерковному почитанию.



Покровский монастырь… Сюда приходят, приезжают со всех уголков земного шара. Нужна помощь, совет, спасение… Приносят ей ее любимые цветы – белые хризантемы и розы, которые не иссякают перед ракой с ее мощами. Ведь она слышит всех, кто приходит к ней с верой и чья молитва искренна, горяча. Чьи помыслы чисты и угодны Богу. Матронушка слышит и отвечает….



Покровский монастырь. Анна Алексеенко:



«Я много лет хожу к Матронушке. Она помогла моей дочери. Три года назад моя дочь Юлия стала жаловаться, что хуже видит. Однажды позвонили из школы и сказали, что с ребенком что-то не то, надо прийти и забрать ее. Я пришла. Моя дочь ничего не видела. Потеря зрения произошла быстро. Конечно, мы обратились в больницу. Нам сказали, что это спазм сосудов и вообще нет ничего страшного. Но дочь ничего не видела! Куда уж хуже? Моя свекровь посоветовала ехать к мощам блаженной Матроны. Мы сразу поехали. Был выходной день, тепло, и очередь была очень большая. Отстояли несколько часов, подошли к мощам. Приложились. Я не ожидала такой скорой помощи. Буквально через пару дней моя Юленька стала нормально видеть. Вот так все и закончилось. Спасибо Матронушке!»





Наталья, прихожанка Покровского монастыря:



«О Матушке Матроне я узнала случайно, мне было 40 лет. Я попала в больницу с острыми болями в сердце. Была убита происходящим, думала о своих маленьких детях, которые остались с мужем и свекровью. Было подозрение на инфаркт. В моей палате лежало несколько женщин. И вечерами мы занимались тем, что рассказывали друг другу истории. Как-то моя соседка завела разговор о том, что если ничего не помогает, то надо обращаться к Матроне. У меня не было выхода. Что теряю? Попросила мужа принести мне молитву к Матроне. Он удивился, но принес. И я стала читать эту молитву. Просила здоровья, чтобы болезнь оставила меня. Я надеялась на чудо. И какое же было мое изумление, когда диагноз не подтвердился. До сих пор я не имею никаких проблем с сердцем. А в монастырь к Матроне хожу часто. Хожу и благодарю ее».



Как просить помощи у святой?



Тысячи людей стекаются к мощам святой Матроны. Многим, которые обратились в слезном смирении и молитвы к ней она помогает. Недаром, перед своей кончиной блаженная говорила: «Умру, ставьте на канон за меня свечки, самые дешевые, ходите ко мне, я всегда буду рядом, не ищите никого другого. Вы поверяйте мне все, а я буду вкладывать вам мысли, что вам делать и как поступать».



Протоирей Максим Козлов:



«Обращаться к святой Матроне вы можете в любом месте – в том числе и в городе, где живете. Если обстоятельства жизни позволяют вам приехать в Покровский монастырь - хорошо. Такое дело можно только приветствовать. Но если нет возможности, то не стоит отчаиваться. Святые нас слышат в любом месте. Молитесь. Верьте. И помощь будет».





С чем приходят к святой Матроне? С обычными бедами: болезнь, пропажа, уход мужа из семьи, потеря работы, несчастная любовь. С житейскими нуждами и вопросами. Говорят, что если мы хотим заслужить внимание Блаженной Матроны, то нужно покормить бездомного человека, или накормить голубей, или бездомных животных. Ведь долгое время родные Матроны относились к ней, как к собаке – дворняге. А совершая добрые дела во имя Бога и почитая Матрону, мы сможем заслужить ее внимание. Иначе быть просто не может…



От автора:



Я никогда бы не стала писать то, что не испытала на себе. По характеру я человек рациональный и достаточно «земной». Но в моей семье произошло то, что заставило поверить в чудо…



Когда умерли мои родители, по определенным причинам, мы с сестрой перестали общаться. Я страдала от этого. Моя сестра была мне нужна как воздух. Это единственная ниточка с моими родителями. Но ее не было рядом. Где она? Я не знала. Да, мы потерялись. Странно? Возможно. Но такое бывает в жизни. Я искала ее, но все бесполезно. Своей бедой я поделилась с коллегой. А она мне просто, спокойно посоветовала съездить в Покровский монастырь и помолиться святой Матроне. Я поехала. Помолилась, попросила, поплакала. Я не была уверенна, что меня услышит святая (да простит Матронушка меня). Но Чудотворица услышала. Моя сестра нашла меня… Через программу «Жди меня». Мы не виделись с Эммой двадцать лет. Я вновь обрела сестру, племянницу… Я обрела близких мне людей.



А совсем недавно я свозила племянницу к мощам Матроны. Моя Катюша долгое время не могла выносить ребенка. Сегодня она беременна. И я точно знаю, что случится чудо! Иначе и быть не может! У моей племянницы огромное и чистое желание. Желание стать матерью. И искренняя молитва. И сегодня я могу с уверенностью сказать… «Только попроси». Проси с чистым сердцем. И святая обязательно тебя услышит.