Спикер ГД Володин: Запад продолжит накачивать Украину оружием

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Жительница Литвы рассказала случай, как беженец из Украины отказался оплатить ремонт своего автомобиля в автосервисе
Сдавшийся военнослужащий ВСУ рассказал, что командование его части бросило солдат, в результате погибли 90 человек
В ходе боёв на Барвенковском и Славянском направлении некоторые подразделения ВСУ попали в окружение
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