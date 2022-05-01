Спикер ГД Володин: Запад продолжит накачивать Украину оружием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Запад продолжит финансировать Киев «до последнего украинца». Сообщает радио Sputnik со ссылкой на эфир программы «Москва. Кремль. Путин».

Володин отметил, что Запад манипулирует Зеленским, а также не считает украинцев за людей. Спикер ГД отметил, что главной целью Запада по-прежнему является ослабление РФ. Именно поэтому «недружественные страны» продолжат накачивать Украину военной техникой и оружием.