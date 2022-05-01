Почему правящие националисты Латвии так ненавидят Россию

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 мая 2022, 15:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Если внимательно изучить латвийские СМИ и проанализировать, то увидим следующее: В России все «плохо», например, скоро полки магазинов опустеют от санкций, россияне – «зомби» и им до «цивилизованного» мира, как…

Удивительно, но спецоперация словно отошла на второй план в латышских СМИ. Главное – обсудить Россию, ее лидера, «плюнуть» в лицо россиянам, а заодно и русскоязычным Латвии, снести памятники тем, кто боролся с нацизмом и т. д.

Открываю намедни одно из «латышеских» СМИ, а там интервью экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, которая с яростным недовольством рассказывает о своих встречах с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным! Вернее, высказывает свое недовольное мнение:

«У меня были различные встречи с Путиным. Я видела, как он профессионально манипулирует людьми: он пытается при встречах с людьми найти их чувствительные струны, чтобы найти особый контакт с ними. Он высококвалифицированный в этих вопросах…» - делится своими мыслями экс-президент Латвии.

Святые Угодники! Дама даже не понимает, что сделала комплемент президенту России! На мой взгляд, лидер такой державы непременно должен уметь чувствовать людей, предчувствовать их действия… И это прекрасно удается лидеру России. Вот только г-жа Вике-Фрейберга не рассказала латышам, что у нее не было выбора, чтобы отказаться от встречи с Владимиром Путиным! Более того, дама забыла, как она к Вечному Огню на Красной площади возлагала цветы! Скрипела зубами, сжимала губы, но шла… И как она заискивающее, на мой взгляд, улыбалась Владимиру Путину при встрече… Мне подарил одну фотографию встречи Вайры-Фрейберги и Владимира Владимировича, ее экс-переводчик Янис, да и оценил общение глав государств, как «в дружественной обстановке». Да и с удовольствием г-жа Вике-Фрейберга развивала туризм с россиянами в Латвии. Помню это очень хорошо, потому с 2004 по 2007 гг. регулярно посещала посольство Латвии в России (Москве), а «тамошние» дипломаты с радостью «пользовались» моими российскими знакомыми (актерами, политиками, модельерами и т.д.) в плане журналистики, чтобы рассказать россиянам, как тут благодатно, мирно, без тени национализма живут латвийцы и, конечно, рады гостям.

Получается, что врали? Ах, да! Деньги же не пахнут! А туристы из России делали бюджет Латвии.

А теперь, по мнению вот таких политиков, россияне – «зомби», «дураки»!

Как же сложно, видимо, было г-же Вике-Фрейберги все эти годы – сдерживать себя! Зато сейчас – воля!

Интересно, но в латвийских СМИ ежедневно «светятся» только те политики, которые ненавидят все русское! Исключительно! Словно нет других политиков, иных экономических проблем в стране, окромя России…

Каждый, националистически настроенный политик, просто считает своим долгом высказать мнение… Не просто мнение, а оскорбить, «плюнуть» и сказать, что Россия – «нецивилизованная страна».

Конечно, для подобных политиков цивилизованная страна та, которая умыла кровью Югославию, вторглась под липовым предлогом «ядерного оружия» в Ирак, бомбила Ливию, уничтожила народы этих стран, казнила лидеров, которые несли благо своим странам… Та цивилизованная страна, которая уничтожала, ради «экспериментов» Хиросиму и Нагасаки, которая спит и видит, чтобы ввести своих солдат НАТО в Крым и «уничтожить» флот России… Та цивилизованная страна, которая «отправила» своих ставленников в Латвию, чтобы распродать ее и «встать» у границ с Россией… Вот кто для националов-латышей «есть цивилизованный мир».

А вот Россия не «поклонилась» такому цивилизованному миру, а сказала – «пошли вон!» Вот и полезла бессильная злоба у «нациков»… Обломилось «наложить» свои ручонки на земли, полезные ископаемые, газ, нефть, меха и много, многое… России есть что предложить миру… А вот у «цивилизованного» мира – нет! Изучайте историю, господа! Веками иноземцы хотели «зайти» и «взять» то, что принадлежит России. Не получилось!

Читаю далее в латышских СМИ… Глава МИД Латвии Эдгас Ринкевич «ответил» зампредседателю Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который заявил, что «средства, которые США выделят на поддержку Украины, в итоге будут разворованы»…

«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. Чья бы корова молчала!» - написал в социальных латвийских сетях глава МИД Латвии.

Вона как! А, почему же латышские коровы вдруг замолчали? Страна, в которой пенсионеры вынуждены «стоять» и просить милостыню или продавать последнее… В стране, где прекрасно «живут» торговцы алкоголем, потому как уже врачи бьют тревогу – «спиваются латвийцы», а психиатрическая лечебница переполнена… Страна, в которой каждый день печатают о мошенничестве и зверских убийствах, и полиция просит помощи у народа, чтобы поймать преступника… Страна, где существует расовая дискриминация в отношении русскоязычных, и институт безгражданства… Страна, где маршируют бывшие эсэсовцы, а правительство – иностранцы, совершенно незнающие народ Латвии, и от которого сами титульные и политики устали, открыто говорят об этом… В стране, где своего, кроме латышского языка, ничего не осталось… И это малый перечень… Так чья бы корова молчала?

Вы сами загляните себе в душу, и подумайте о том немногочисленном народе, который пока проживает в Латвии, пока жив, а не помер от элементарного голода!

Я могу допустить, что каждое государство имеет свое мнение, свою позицию насчет спецоперации. Это их право! Но, кто дал право издеваться, изгаляться, оскорблять… Свой же народ!

Я недавно услышала такое мнение – «никто не нападает на Россию, никто не хочет «взять» территории России»… И это мне сказал мною уважаемый человек… Отвечу: «Хотят. Но не дали взять! И не дадут!» Вот это называется профессиональная политика!