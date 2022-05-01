Специалист по международному праву Ярмуш: согласно закону США «собственность россиян можно просто отнять»

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1 мая 2022, 14:40

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Специалист по международному праву Мария Ярмуш раскритиковала принятый в США закон о направлении арестованных активов иностранцев на Украину.

Ярмуш заявила, что «ни в одном цивилизованном государстве» нет законодательства, которое позволяло бы передавать арестованное у иностранцев имущество другим странам.

По её мнению, действия американских властей являются декларацией того, что любое имущество, которое принадлежит гражданам России, может быть конфисковано. Затем следует экспроприация — присвоение частной собственности. Об этом эксперт заявила в беседе с RT.



Также Ярмуш считает, что европейские страны в скором времени подпишут соответствующий закон, следуя примеру США.

Она добавила, что происходящее рушит историческую основу защиты прав собственности: «сейчас всё ломается, собственность россиян можно просто отнять».