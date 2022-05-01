РИА Новости: ВСУ, отступая, уничтожали всю транспортную инфраструктуру

Украинские войска уничтожали транспортную инфраструктуру, отступая в начале спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Находимся на одном из взорванных мостов в районе населенного пункта Старый Салтов. Дорога это идет на Бурлук. Как видим, по ней наносились именно авиаудары», — рассказывает журналист в видео.

На видео журналист показал несколько воронок от авиабомб и поврежденный ими мост. Вследствие попадания снарядов часть моста разрушилась — нарушилось сообщение между двумя берегами реками. Со слов корреспондента, ВСУ «подорвали все, что смогли». На данной территории они уходили в спешке, поэтому ограничились авиаударами.

Разрушение моста сказалось на жизни мирного населения: затруднилась переправа через реку. Также ВСУ на протяжении реки Северский Донец подрывали дамбы, чтобы нарушить гидрогеологию района. Разрушен мост у Старого Салтова, на фоне слышны звуки реактивных систем залпового огня.