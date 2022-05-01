Депутат Госдумы Горелкин о приезде Джоли во Львов: где была актриса «восемь лет, пока укронацисты бомбили Донбасс»

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1 мая 2022, 12:53

Антон Горелкин, фото: vk.com/antongorelkin

Антон Горелкин, замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике заинтересовался, в каком статусе голливудская актриса Анжелина Джоли посещает город Львов на западе Украины - как посол доброй воли ООН или кавалерственная дама Великобритании.

Джоли видели в одной из кофеен Львова и на встрече с беженцами, когда она им сказала, что молится за людей на Украине.

Парламентарий Антон Горелкин напомнил, что титул актриса получила от британской королевы Елизаветы II за службу интересам внешней политики Великобритании. "Очень похоже, что службу этим интересам Джоли ставит выше гуманитарных принципов ООН", — написал депутат в своем Telegram-канале.

По его мнению, цель визита звезды Голливуда - "набрать картинки". Горелкин считает, что она создала три инфоповода точно: "...на якобы случайных кадрах есть всё: вот Джоли заказывает кофе, вот она обнимается с беженцами, а вот бежит в бомбоубежище", и теперь ей "можно возвращаться в Калифорнию".

У депутата возник вопрос: где была Анджелина Джоли "восемь лет, пока укронацисты бомбили Донбасс".

Горелкин заметил, что ООН "делает вид, что так и должно быть", а Джоли должны отправить "к точно таким же беженцам, например, в Белгородскую область".

Политик сожалеет, что "ряд международных организаций нативно работают инструментами в информационной войне".