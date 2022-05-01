В Челябинске с приходом весны начали штрафовать торговцев у обочин дорог

Рейды проводят инспекторы ГИБДД.
Проверку провели вчера, 30 апреля. Водители, которые разворачивают торговлю у обочин дорог, были оштрафованы на 5-10 тысяч за умышленное создание помех в дорожном движении.
Дело в том, что остановка транспортных средств в подобных «торговых» местах грозит уменьшением пропускной способности дороги, а кроме того, может стать причиной ДТП.
Профилактические мероприятия по борьбе с несанкционированной торговлей вдоль проезжей части проводятся на постоянной основе, о чем предприимчивых челябинцев предупреждают в ГУ МВД по Челябинской области.