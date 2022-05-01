В Челябинске с приходом весны начали штрафовать торговцев у обочин дорог

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1 мая 2022, 12:29 Анна Семенова

Торговать у обочин дорог запрещено, это создает опасность для окружающих. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Рейды проводят инспекторы ГИБДД.

Проверку провели вчера, 30 апреля. Водители, которые разворачивают торговлю у обочин дорог, были оштрафованы на 5-10 тысяч за умышленное создание помех в дорожном движении.

Дело в том, что остановка транспортных средств в подобных «торговых» местах грозит уменьшением пропускной способности дороги, а кроме того, может стать причиной ДТП.

Профилактические мероприятия по борьбе с несанкционированной торговлей вдоль проезжей части проводятся на постоянной основе, о чем предприимчивых челябинцев предупреждают в ГУ МВД по Челябинской области.