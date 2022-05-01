Росгвардия задержала за неделю на юге Украины 94 человека, причастных к деятельности ВСУ и националистов

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1 мая 2022, 11:55 Источник: пресс-служба Росгвардии

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Подразделениями Росгвардии за неделю в южных регионах Украины задержано 94 человек по подозрению в причастности к деятельности украинских Вооруженных сил, Службы безопасности и националистических организаций.

По информации Росгвардии, в районах на юге Украины силовики обнаружили 12 тайников с оружием и боеприпасами. В ходе спецоперации российскими военными здесь изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатометов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тыс. боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ.

Росгвардейцами выполнено семь задач по сопровождению гуманитарных колонн из России, обеспечена выдача более 105 тонн гуманитарного груза. Гуманитарную помощь получили более 16 тысяч жителей Бердянска, Геническа, Мелитополя и других городов.

Исполняющая обязанности главы Мелитополя Галина Данильченко сообщила в воскресенье о первом российском банке, который готовится открыть свои отделения в городе.

Росгвардия продолжает выполнять задачи по охране общественного порядка и безопасности на территориях, освобожденных от украинских националистов.