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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации за сутки 277 человек из Мариуполя в Безыменное

, 10:39

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации за сутки 277 человек из Мариуполя в Безыменное
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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики в воскресенье сообщили об эвакуации за сутки 277 мирных граждан из Мариуполя в село Безыменное. Среди эвакуированных людей - 35 детей.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале территориальной обороны ДНР, говорится, что в период с 8 часов 30 апреля до 8 часов 1 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 277 человек. 

Люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. В МЧС ДНР открыт телефон горячей линии для оперативного информационного оказания помощи населению. В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.

Также стало известно, что военные следователи СК РФ начали прием граждан в Мариуполе. На территории одного из бывших супермаркетов организовали работу по опросу и признанию мирных жителей Мариуполя потерпевшими вследствие совершения украинскими националистами преступлений.

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