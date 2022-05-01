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Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала при покупке мяса для шашлыка понюхать его

, 10:50

Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала при покупке мяса для шашлыка понюхать его
Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по выбору свежего мяса и готового шашлыка. Об этом эксперт рассказала в интервью с RT.

Врач советует внимательно относиться к выбору мяса: покупать в проверенных точках и оценивать внешний вид продукта.

«Важно определить, нет ли липкости. Бывает, что сверху мясо обветренное: можно попросить продавца сделать разрез и понюхать. Если нет неприятного запаха, мы его берём», — рассказала Соломатина. Также она добавила, что если мясо имеет жир, то он не должен иметь желтого цвета.

Что касается готового продукта — шашлыка в ведерке, врач рекомендует прежде всего смотреть на дату изготовления и состав, а не на внешний вид. Часто мясо в такой упаковке закрывается жилами, жиром и луком, а испорченный запах приглушается специями, поэтому при выборе стоит полагаться на дату производства. 

«Состав на упаковке должен быть максимально простым: мясо, уксус, лук, соль, перец», — заявила эксперт. Такой же набор ингредиентов собеседница RT посоветовала для самостоятельного маринада шашлыка. 

Также врач-диетолог рассказала о необходимости физической активности после употребления мяса в пищу.

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