Более 50 рейсов было задержано и отменено в трёх аэропортах Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2022, 07:47

фото: pixabay.com

В трёх аэропортах Москвы задержано и отменено 52 рейса. Судя по информации сервиса «Яндекс Расписания», в столичном аэропорту Внуково восемь рейсов задержано и два отменено. В воздушной гавани Домодедово задержали 10 рейсов и пять отменили.

"В аэропорту Шереметьево шесть рейсов задержано и 21 рейс отменен", - сообщает Агентство городских новостей «Москва».

1 мая на сайте аэропорта Внуково сообщается о задержке рейса DP 203 Москва – Санкт-Петербург авиакомпании Победа на 2,5 часа, двух вылетов в Армению - рейса 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia Москва - Ереван и рейса A4 809 авиакомпании Азимут Москва - Ереван.

Отменен рейс 7R 4249 авиакомпании РусЛайн Москва - Сочи.