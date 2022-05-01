Минобороны РФ: в результате обстрела украинскими военными сёл Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области есть погибшие

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1 мая 2022, 07:12 Источник: ТАСС

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Украинские военные обстреляли сёла Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. В результате обстрела есть погибшие люди и раненые. Минобороны России в воскресенье сообщает, что украинские националисты стреляли только по гражданским объектам в этих освобождённых населённых пунктах.

В Киселевке - по школе и детскому саду. В селе Широкая Балка боевики вели артиллерийский огонь по кладбищу, на территории которого в этот момент находились мирные граждане.

Число погибших и пострадавших Минобороны пока не уточнило. Повреждены здания школы, детсада и частные дома. Из-за последствий обстрела со стороны ВСУ некоторые люди остались без электроснабжения.

Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области. В освобожденных районах сформированы военно-гражданские администрации.

Штаб территориальной обороны ДНР 30 апреля сообщил, что украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО «Ураган».