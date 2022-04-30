Как помочь жителям Донбасса

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30 апреля 2022, 16:18

Российский благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» организует сбор и поставку гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей. Цель проекта – обеспечить мирных жителей и военных продуктами питания, одеждой и амуницией. На текущий момент, благодаря усилиям неравнодушных граждан, на восток Украины уже удалось направить несколько машин с гуманитарным грузом. В условиях боевых действий, когда нехватка предметов первой необходимости ощущается особенно остро, эта помощь может спасти сотни жизней.

Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» ведет свою деятельность уже более семи лет. Его основной профиль - работа по оснащению и содержанию спортивных залов на базе детских домов, школ-интернатов, муниципальных школ профессиональным спортивным инвентарем и экипировкой. За годы работы Фонда в разных городах оборудовано и открыто более 80 бесплатных залов единоборств, в которых организован тренировочный процесс и проводятся спортивные мероприятия.

Более трёх лет назад фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» положил старт проекту развития детского спорта на территории Донбасса. В 2018 году в городе Первомайске Луганской области, благодаря усилиям деятелей Фонда и поддержке неравнодушных граждан, была открыта первая бесплатная школа самбо для местных ребят. В общем счете за годы конфликта Фонду удалось построить 3 детских спортивных зала в этом регионе: в Первомайске, Перевальске и Луганске.

В такие непростые для региона времена занятия спортом являются одним из немногих светлых моментов в жизни местной молодежи. Более того успехи в спорте – это билет в будущее, шанс вырваться из состояния бедности, безысходности и страха неизвестности. Прошло всего пару лет с того момента, когда участники Фонда подарили мальчишкам из Донбасса возможность проявить себя в спорте, но мы уже видим плоды этой работы. Юные воспитанники спортивных школ регулярно привозят медали с международных соревнований, показывая всему миру свою невероятную силу и совсем недетскую крепость духа. В такие моменты еще раз убеждаешься: все, что было сделано – не зря.

Тем временем на родине этих мужественных ребят идет война. Долгих 8 лет территория Донецкой и Луганской области подвергается ударам нацистского режима. Но среди обломков городов продолжает кипеть жизнь: жители Донбасса стоят на своей земле и продолжают бороться за свое право на мир.

Руководство благотворительного фонда «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» получило просьбу о помощи от официального представительства Фонда по Луганской области. С началом спецоперации в регионе были мобилизованы резервисты, в основном – молодые юноши, студенты колледжей. Будущие музыканты, художники, программисты вынуждены впервые взять в руки автоматы и защищать родную землю. И в эти непростые времена военные сталкиваются с критической нехваткой амуниции. «Одна каска на пятерых солдат», - сообщил нам руководитель луганского отряда резервистов.

Мы не можем обойти стороной этот тяжелый конфликт. Благотворительный фонд «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» организует сбор и поставку гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Благодаря поддержке неравнодушных россиян Фонду удалось собрать несколько машин с гуманитарной помощью. Собранный груз включил в себя амуницию на 40 солдат, медикаменты, детское питание и предметы гигиены.

В настоящее время жители ДНР и ЛНР нуждаются в помощи так, как никогда ранее. Присоединяйтесь к благотворительному фонду «Я РАСТУ СО СПОРТОМ» и внесите свой вклад в борьбу за мир на территории республик. Помните, даже небольшое пожертвование может спасти чью-то жизнь!

Подробную информацию о деятельности Фонда и способах оказать поддержку можно найти на официальном сайте: ярастусоспортом.рф.

Почта руководителя Фонда "Я РАСТУ СО СПОРТОМ": MiroslavSmirnov@gmail.com.