Правящие националисты Латвии хотят снести памятник Александру Сергеевичу Пушкину

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30 апреля 2022, 15:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: соцсети

Ненависть, зависть к талантам и величию России, дошли у нацистов Латвии до абсурда – появилось желание снести памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге. Чем же великий поэт помешал нацистам Латвии?



С такой идеей выступил депутат от Сейма, который, разумеется, состоит в нацблоке - Александр Кирштейнс. Сперва он поприветствовал снос памятника писателю Максиму Горькому на Украине, а потом «вспомнил» и о памятнике Александру Пушкину в Риге:



«Не важно, хороший ли он писатель. Важно, что Горький не связан с украинцами. Отдельные латвийцы сразу начнут объяснять, что в работах Горького можно найти и хорошие мысли. Латвийские дураки не понимают, что памятник Пушкину – не культурная, а имперская достопримечательность», - заявил депутат Сейма.



Какая ненависть то!!! Вот вам и «культурная» национальность. Этому депутату и неведомо, что произведения Александра Пушкина переведены на 210 языков мира! Кстати, есть и экзотические языки – брибри, гуарани, майя, санго, хинди, челуба и т. д.



А тех, кто уважает, знает и любит поэта, депутат Сейма назвал «латвийскими дураками».



Есть ли в Латвии хоть один подобный поэт, который стоял бы рядом с Пушкиным?



Сегодня я по этому поводу услышала очень откровенный комментарий от одного коллеги: «Когда же эти бездари ответят за «геноцид» русскоязычных Латвии и за нашу культуру, язык, традиции? Мы же уважаем их традиции, язык и даже ошибки…»



Когда же?