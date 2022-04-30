Правящие националисты Латвии хотят снести памятник Александру Сергеевичу Пушкину

Ненависть, зависть к талантам и величию России, дошли у нацистов Латвии до абсурда – появилось желание снести памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Риге. Чем же великий поэт помешал нацистам Латвии?
С такой идеей выступил депутат от Сейма, который, разумеется, состоит в нацблоке - Александр Кирштейнс. Сперва он поприветствовал снос памятника писателю Максиму Горькому на Украине, а потом «вспомнил» и о памятнике Александру Пушкину в Риге:
«Не важно, хороший ли он писатель. Важно, что Горький не связан с украинцами. Отдельные латвийцы сразу начнут объяснять, что в работах Горького можно найти и хорошие мысли. Латвийские дураки не понимают, что памятник Пушкину – не культурная, а имперская достопримечательность», - заявил депутат Сейма.
Какая ненависть то!!! Вот вам и «культурная» национальность. Этому депутату и неведомо, что произведения Александра Пушкина переведены на 210 языков мира! Кстати, есть и экзотические языки – брибри, гуарани, майя, санго, хинди, челуба и т. д.
А тех, кто уважает, знает и любит поэта, депутат Сейма назвал «латвийскими дураками».
Есть ли в Латвии хоть один подобный поэт, который стоял бы рядом с Пушкиным?
Сегодня я по этому поводу услышала очень откровенный комментарий от одного коллеги: «Когда же эти бездари ответят за «геноцид» русскоязычных Латвии и за нашу культуру, язык, традиции? Мы же уважаем их традиции, язык и даже ошибки…»
Когда же?
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