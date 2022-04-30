Комитет ООН вновь посоветовал решить проблему неграждан, но Латвия отказалась

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30 апреля 2022, 14:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации рекомендует Латвии и Эстонии принять национальный план по искоренению безгражданства. Латвии дала ответ комитету ООН.

Известно, что неграждане не могут баллотироваться и голосовать на выборах, работать юристом или судьей — всего существует десятки ограничений, включая запрет на покупку земли в определенных местах. При этом омбудсмен Юрис Янсонс признал, что эти ограничения не нарушают право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность и безопасность.

В четверг парламентарии приняли ряд поправок к закону о спорте. Один из них предусматривает, что в будущем членами исполнительных органов спортивных федераций могут быть только граждане Латвии.

Законопроект был принят при подавляющей поддержке большинства депутатов Сейма.

Парламентарии приняли и другие ограничения в спортивной сфере. В частности, латвийским спортсменам теперь запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими спортивными агентами. Спортивным командам, зарегистрированным в Латвии, также запрещено участвовать в национальных чемпионатах и кубках России или Беларуси.

Также членом спортивных исполнительных органов не может быть лицо, состоящее в штате иностранной службы государственной безопасности, разведки или контрразведки и являвшееся сотрудником или информатором Комитета государственной безопасности ЛССР.

Но самое смешное то, что президент Латвии Эгилс Левитс стал почетным доктором литовского университета за вклад в европейские стандарты прав человека!!! Вы понимаете весь ужас? В стране, где существует расовая дискриминация по мнению комитета ООН, ее президент получает награды за «вклад в стандарты прав человека»!!! Хорошо, что до такого не додумалась ни Франция, ни Германия, ни другие страны ЕС…