Правительство РФ одобрило законопроект об упрощении трудоустройства иностранных IT-специалистов

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30 апреля 2022, 15:14 Источник: Сайт Правительства РФ

Офис «Яндекса» в Москве, фото: Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com

Для иностранных специалистов в сфере IT будет упрощена процедура трудоустройства для работы в аккредитированных организациях. Соответствующее решение было опубликовано на сайте Правительства РФ по итогам заседания.

В сообщении говорится, что согласно решению Правительства иностранным специалистам в сфере информационных технологий будет упрощена процедура как трудоустройства, так и получения вида на жительство.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», доработав в части получения членами семей иностранных IT-специалистов вида на жительство в упрощённом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее МВД и Минтруд подготовили поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в России», позволяющий иностранным айтишникам и членам их семьи не получать разрешение на временное проживание для оформления вида на жительство.