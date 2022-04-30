Депутат Сейма Александр Кирштейнс возмущен тем, что в Риге больше половины жителей – «нелатыши»

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30 апреля 2022, 14:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Депутат Сейма Латвии от нацблока Александр Кирштейнс возмущен, что в Риге, как оказалось, проживают больше половины «нелатышей»! И с этим нужно что-то делать!

По мнению депутата Сейма, политика интеграции в Латвии последних 32-х лет провалилась. Это показала ситуация на Украине.

«Если с вами рядом 140-миллионное (по числу жителей) государство, 80% которого поддерживают президента Путина, то нам страшно признать, что построила на своей территории (Латвии) еще одну маленькую Россию, которая полностью самодостаточна. Количество этих людей такое же, как в Приднестровье, Молдавии… Они имеют свою культуру, язык, традиции, которые отличаются от латышей. Мы должны разработать совершенно новую концепцию… Это невежество, когда в столице проживают менее 50% представителей титульной нации», - заявил депутат Сейма.

О какой концепции может идти речь?

Если учесть, что г-н Кирштейнс представляет нацблок, который не приемлет ничего русскоязычного, то, видимо, скоро начнут «выселять» не титульных на окраины. Ничего удивительного! Опыт Латвия в этом имеет: народ доброй воли помнит, как в 1941 году (с приходом в Латвию нацистов) евреев выгоняли из собственных домов, а на дверях кафе, ресторанов, магазинов была надпись – «евреям и собакам вход запрещен». А все начиналось именно так, как действует нацблок Латвии: сперва мысли, потом их «озвучка», потом… уничтожали несогласных, потом уже согласных, а потом всех остальных, которые не являются «истинными арийцами».

Пока депутат Сейма не озвучил такой Холокост, но не так сложно догадаться, о чем «мечтают» нацисты Латвии. Уничтожать, уничтожать, уничтожать все русское! И это печальная правда. Получится ли? Тут зависит от более «половины» не титульных… От их силы и уважения к себе.

Я бы посоветовала данному господину вспомнить, что на территории России проживают целые поселения латышей… Просто помнить!