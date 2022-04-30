Немцы высмеяли канцлера ФРГ Шольца за полёт над Северным полюсом

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30 апреля 2022, 12:49 Источник: радио Sputnik

Kremlin Pool/Global Look Press

Читатели немецкого журнала Spiegel высмеяли канцлера ФРГ Олафа Шольца за выбранный маршрут для обратного полёта из Японии, сообщает радио Sputnik.

По мнению читателей, Шольц поступил неразумно, пересекая Северный полюс вместо полёта над территорией России. Ранее канцлер неоднократно выражал беспокойство темой климатических изменений в мире, однако пользователи отметили, что при совершенном им перелёте через Северный полюс выброс углекислого газа в разы больше, чем при обычном маршруте.

«Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?» — задался вопросом derfreddy.