Сотрудники ГИБДД Челябинска пересели на мотоциклы

Это поможет снизить количество аварий с участием двухколесного транспорта.
Мотовзвод в Челябинске работает не первый год. И опыт показывает: сотрудники ДПС на железных конях значительно увеличивают дисциплину водителей мототранспорта на дорогах. Соответственно и аварий с участием двухколесных становится меньше.
Как сообщают в ГУ МВД по Челябинской области, специализированные мотоциклы ГИБДД «нашпигованы» всем необходимым для оперативной работы по надзору за дорожным движением. Отличить их можно по специальному окрасу и наличию проблесковых маячков с громкоговорителем. Здесь также есть система спутниковой связи, оборудование для фото и видеофиксации нарушений, аптечка для оказания первой помощи.
Сотрудники подразделения мотовзвода первыми могут примчаться на место ДТП и к месту затора. Кроме того, скоростной транспорт очень помогает при выявлении грубых нарушений правил дорожного движения.