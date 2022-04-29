Минобороны РФ: в авиапараде 9 мая примет участие «самолет Судного дня»

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29 апреля 2022, 22:34

фото с сайта ilyushin.org

В Минобороны РФ подтвердили информацию об участии в авиапараде 9 мая одного из наиболее засекреченных самолетов ведомства — воздушного пункта стратегического управления Ил-80. Его называют "самолет Судного дня".

Всего над Красной площадью в Москве 9 мая пролетят 77 самолетов и вертолетов - по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Открывать воздушную часть парада будет самый большой транспортный вертолет в мире - Ми-26. Над Красной площадью пролетят вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24 и Ми-8. Ил-80 пролетит в сопровождении двух истребителей МиГ-29. В авиапараде также примут участие стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители Су-35С, МиГ-31И и МиГ-31БМ, Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Самолет Судного дня" Ил-80 способен обеспечить связь и управление войсками в случае уничтожения наземных коммуникаций. Этот самолет участвовал в параде в 2010 году.