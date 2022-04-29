Латвия: любители памятников СССР – уезжайте домой

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 апреля 2022, 21:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: public domain

В небольшом городке Огре в Латвии появились плакаты с надписью – «нет места памятникам СССР, «оккупанты» уезжайте домой!»



Я так понимаю, что такой призыв относится именно к русскоязычным, которых в Латвии называют «оккупантами». Совершенно неважно, что человек родился в Латвии, но, если он русский – убирайся домой.

Начиная с февраля месяца, я постоянно описывала ситуацию в отношении русскоязычных в Латвии… Описывала и предупреждала о более серьезных последствиях, например, когда начнут открыто выгонять русскоязычных… Свершилось!



О каких «оккупантах» идет речь? Повторяю, о тех, у кого в графе паспорта написано – русский.



Кстати, самоуправление Огре стали первыми, кто начал демонтаж памятников времен ВОВ.



Итак, открытый призыв русским – уезжайте домой!



Что дальше?