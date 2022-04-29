Латвия: любители памятников СССР – уезжайте домой

В небольшом городке Огре в Латвии появились плакаты с надписью – «нет места памятникам СССР, «оккупанты» уезжайте домой!»
Я так понимаю, что такой призыв относится именно к русскоязычным, которых в Латвии называют «оккупантами». Совершенно неважно, что человек родился в Латвии, но, если он русский – убирайся домой.
Начиная с февраля месяца, я постоянно описывала ситуацию в отношении русскоязычных в Латвии… Описывала и предупреждала о более серьезных последствиях, например, когда начнут открыто выгонять русскоязычных… Свершилось!
О каких «оккупантах» идет речь? Повторяю, о тех, у кого в графе паспорта написано – русский.
Кстати, самоуправление Огре стали первыми, кто начал демонтаж памятников времен ВОВ.
Итак, открытый призыв русским – уезжайте домой!
Что дальше?