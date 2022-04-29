Суд заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Котеночкину, обвиненную в распространении фейков об армии РФ

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29 апреля 2022, 21:31 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Пресненский суд Москвы заочно арестовал главу Красносельского муниципального округа Елену Котеночкину. Котеночкина объявлена в международный розыск. Чиновница обвиняется по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

По некоторым данным, Котеночкина скрылась в Армении, - передает РЕН-ТВ. По данным суда, ей предъявлено обвинение по статье УК РФ "публичное распространение ложной информации о ВС РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы". По этому делу с главой округа проходит муниципальный депутат Алексей Горинов. 27 апреля суд отправил его на два месяца в СИЗО.