В латвийском сегменте набирает популярность молитва, которая избавит страны от русских

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 апреля 2022, 21:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Одна латышская дама выложила в социальные сети молитву на латышском языке, чтобы она смогла прогнать русских и с Украины, и из Прибалтики, Литвы, Латвии, Эстонии и даже из Кенигсберга, и шведского полуострова.



Некая женщина стоит у карты мира, водит по ней руками и приговаривает, чтобы «рашисты» убирались в свою «Рашистию»… Видимо, бабушка знает только Латвию, Литву, Эстонию и Украину… Почему она желает «изгонять» русских из Калининграда – сложно сказать… Да и чем Швеция ей не угодила – секрет… Но «божий одуванчик» молится каждый день, занимается ритуалами…



Пожилой человек, видимо, думает, что ее молитва дойдет до Господа… Да вот только Спаситель – это любовь, а не злость… На дурное не реагирует…