Раймонд Паулс: От политики я держусь подальше

Прославленный латышский композитор Раймонд Паулс с февраля месяца не комментировал спецоперацию, так как его семья находилась в тяжелом положении из-за проблем со здоровьем. Но буквально на днях Раймонд Волдемарович поделился с латвийскими СМИ своими мыслями.
«Я не хочу об этом говорить, я держусь подальше от политики. Нам нужно больше думать о своих внутренних проблемах, которых больше, чем нужно», - отметил Маэстро.
Конечно, журналисты «затронули» и личную тему: как супруга Маэстро Лана относится к событиям в ее родной Одессе, в этом городе она выросла?
«Лана больше не считает Одессу, которая есть сейчас своей. Она признает только ту Одессу, в которой выросла, и ту, которую мы знаем, с юмористами, и музыкантами».
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