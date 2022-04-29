Раймонд Паулс: От политики я держусь подальше

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29 апреля 2022, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Раймонд Паулс

Прославленный латышский композитор Раймонд Паулс с февраля месяца не комментировал спецоперацию, так как его семья находилась в тяжелом положении из-за проблем со здоровьем. Но буквально на днях Раймонд Волдемарович поделился с латвийскими СМИ своими мыслями.



«Я не хочу об этом говорить, я держусь подальше от политики. Нам нужно больше думать о своих внутренних проблемах, которых больше, чем нужно», - отметил Маэстро.



Конечно, журналисты «затронули» и личную тему: как супруга Маэстро Лана относится к событиям в ее родной Одессе, в этом городе она выросла?



«Лана больше не считает Одессу, которая есть сейчас своей. Она признает только ту Одессу, в которой выросла, и ту, которую мы знаем, с юмористами, и музыкантами».