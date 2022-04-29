«Поезда Победы» вновь посетят Челябинскую область

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29 апреля 2022, 18:01 Анна Семенова

Прибытие Поезда Победы - большое событие. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А ветераны ВОВ весь май смогут бесплатно пользоваться электричками.

Традиционно ко Дню Победы на Южно-Уральской железной дороге будет организован масштабный праздник с прибытием на станции поездов на паровой тяге.

В составе паровоза серии Л будут «теплушки» с артистами в форме военных лет. На каждом перроне можно будет увидеть также выступление творческих коллективов.

Расписание следующее: 4 мая «Поезд Победы» стоит ждать в Златоусте и Магнитогорске, в 11:00 и 12:00 соответственно, в Карталы и Бузулук состав прибудет 5 мая в 10:00. Челябинцы встретят праздничный поезд 6 мая в 13:30.

Также 6 мая с 12:00 до 18:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД в Челябинске будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция (военный госпиталь, штаб, минометный окоп).

Кстати, в мае участники и инвалиды ВОВ, которые ранее отказались от пакета социальных услуг, могут бесплатно ездить в электричках по Челябинской области. Достаточно предъявить документы (удостоверение участника Великой Отечественной войны или удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» и паспорт) в кассе пригородного вокзала.