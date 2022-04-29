Южноуральцы останутся без шашлыков на природе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

29 апреля 2022, 16:56 Анна Семенова

Костры в лесном массиве под запретом. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Челябинской области ввели особый противопожарный режим.

Постановление, подписанное сегодня губернатором Алексеем Текслером, гласит, что с завтрашнего дня, 30 апреля, в области начинает действовать противопожарный режим. Это значит, что категорически запрещено сжигать мусор и траву после и во время субботников, разводить костры в лесах, жарить шашлыки на природе.

Сейчас специалисты Главного управления лесами Челябинской области – в режиме повышенной готовности: диспетчеры круглосуточно принимают звонки, патрульных групп стало больше. Лесные инспекторы, полицейские, спасатели и чиновники оперативно реагируют на любой тревожный сигнал. На местах организована работа по предупреждению ЧП.

Хотя жара только начинает баловать южноуральцев, возгораний было уже немало. 84 раза огнеборцы выезжали в леса, было потушено более тысячи гектаров.