В России коррупционеров будет ловить «Посейдон»

Владимир Путин подписал Указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон"». Информационная система будет вычислять коррупционеров, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов.
Координатором «Посейдона» определена администрация президента (АП), оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), а Министерство труда должно оказывать поддержку в использовании системы. Информацию для программы будут предоставлять Центральный банк, частные и государственные компании и различные фонды.
Эксперты поясняют, что подобная система уже используется для заполнения госслужащими справок о доходах. Но теперь поставлен также вопрос о контроле за расходами.
В положении о ГИС «Посейдон» говорится, что система будет базироваться на программном обеспечении «Справка-БК», которое уже несколько лет используется чиновниками для заполнения отчетных документов. В свою очередь, программно-аппаратный комплекс «Посейдон-Р» обеспечит автоматизированный ввод и хранение справок и анализ этой информации. У системы будет внутренний контур, допуск к которому получат подразделения и сотрудники АП, и внешний — в нем останутся поставщики информации, федеральные органы власти и региональные администрации.
По факту «Посейдон» — это обычное «озеро данных» (data pond). Эта конструкция не предполагает, что доступ к информации внутри «озера» может быть эффективно монополизирован одной контрольной структурой: архитектура «Посейдона» не может эффективно работать без участия множества госструктур, не только отдающих данные в «озеро», но и запрашивающих их и создающих внутри референтные связи.
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